Fundaţia Maria alături de Teatrul de Nord Satu Mare organizează a XIV-a ediţie a campaniei caritabile ,,Poveste de Crăciun’’. 360 de copii vor lua parte si în acest an la evenimentul ,,Poveste de Crăciun’’, ce are loc marţi, 11 decembrie 2018, de la ora 10.00 la Teatrul de Nord Satu Mare. 220 de copii ce intra in povestea noastra sunt în grija Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare iar restul sunt beneficiari ai altor ONG-uri sau instituţii de asistenţă socială din oraş. Programul cuprinde spectacolul de teatru... citeste mai mult