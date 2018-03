Specialistii RangeVision au sustinut un training pentru unicul distribuitor autorizat din Romania

RangeVision, o companie ceha specializata in productia de scannere 3D cu lumina structurata si software de scanare 3D, a sustinut in Romania, la inceputul lunii martie, un training pentru echipamentele din portofoliu.

