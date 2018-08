"Am suferit mereu pentru că familia mea nu mi-a permis să fac sport. Au fost tot timpul canalizaţi pe ideea de şcoală. Dar, acum mă bucur de sport prin tot ceea ce fac cu sportivii cu care lucrez, ca psiholog sportiv. În plus, am doi copii (20 şi 15 ani) care au făcut sport de performanţă (dans sportiv) şi atunci am putut fi de ambele părţi ale baricadei", spune Mioara Şincan.

În Sala Polivalentă din Cluj, la Campionatele Europene de tenis de masă, Mioara Şincan a lucrat cu loturile României de cadeţi şi juniori (categroiile de vârstă 12-15 ani şi, respectiv, 15-18 ani). 12 ore de alertă,... citeste mai mult

