”Când eram mică, m-au dus la handbal, dar fugeam mereu de la antrenamente şi jucam fotbal de stradă cu băieţii. Dacă nu am reuşit să îi conving pe părinţii mei să mă lase să joc fotbal, pentru că, după părerea lor, era un sport mai mult pentru băieţi. M-am decis să devin jurnalist şi tot în lumea fotbalului am ajuns. Viaţa mea... cum să o descriu? Niciodată perfectă, am avut şi experienţe rele care m-au ajutat să devin femeia de astăzi, am avut şi experienţe bune care le-au şters pe cele rele”, spune, într-o română impecabilă,... citeste mai mult