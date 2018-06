Cristi Berciu (36 de ani) s-a apucat de culturism dupa ce a fost ironizat de tata. “Esti doar caroserie si vopsea”, e inceputul povestii de succes a celui mai recent campion mondial la culturism, clujeanul Cristian Berciu.

Era in clasa a IX-a la Liceul de Electronică şi la 1,74 m cântărea doar 53 de kg. “Şi uite aşa m-am dus la sala de forta. Am muncit enorm 9 ani pana la primul titlul de campion national. Nu pot sa zic ca a fost greu dar nici usor. Insa, recunosc, ca nu am vrut niciodata sa ma las”, se confeseaza Cristi.

Si-a implinit astfel un vis. Nu mai era doar “ caroserie si vopsea”. Devenise un campion. Insa greul abia acum avea sa vina. “Mi-a fost enorm de greu apoi. Am... citeste mai mult