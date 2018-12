Pe coperta cărţii biografice scrie "Never Give Up!". Va împlini 36 de ani cu patru zile înaintea finalei EURO 2018. Este campioană olimpică, campioană mondială şi europeană, câştigătoare a Ligii Campionilor. Şi mamă a doi copii. Este unul dintre cei mai buni pivoţi din handbalul feminin. "Este excepţională", cum spune Cristina Vărzaru pentru ProSport înaintea duelului direct din "finala" fazei întâi a grupelor, România - Norvegia (în direct pe TVR HD şi LIVE BLOG pe www.prosport.ro). Heidi Loke are povestea unei luptătoare, asemănătoare unui duel pe semicerc.

