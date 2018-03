Articol de — Luminiţa Paul Vineri, 16 Martie, 14:59

Daria Kasatkina (20 de ani), campioană la junioare la Roland Garros în 2014, e în creștere în circuitul WTA. Acum 5 ani nu avea bani pentru a merge la turnee.

Pași apăsați, un zâmbet luminos și toate loviturile pe care și le-ar dori un jucător de tenis. Dacă o privești în fugă, nu pare să corespundă acelor standarde fizice în care sunt încadrați viitorii campioni. Are 20 de ani, e numărul 19 mondial, a crescut până la 1,70 metri și nu are mușchi impresionanți sau gambe nervoase.

Are, în schimb, talent. Mult, imens talent și...