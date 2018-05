Simona Halep a primit o invitaţie de nerefuzat din partea celui mai influent român din tenisul mondial. După ce a petrecut o noapte de pomină în cinstea lui Cosmin Hodor, membru al echipei sale care şi-a serbat ziua de naştere printr-o petrecere retro, stil anii '70, Simona a fost sunată de Ion Ţiriac pentru a primi o cursă gratuită cu avionul privat al acestuia spre Madrid - acolo unde constănţeanca încearcă să îşi apere pentru al doilea an consecutiv trofeul şi, în plus, mai are de jucat şi un demonstrativ în scopuri caritabile.

