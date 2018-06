Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava (ASIS) a dat oficial startul celei de-a VI-a ediţii a „Spartachiadei profesorilor”, cel mai mare eveniment sportiv din ţară ce se adresează personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic, dar şi pensionarilor din învăţământul preuniversitar.

Evenimentul din acest an se desfășoară sub egida Centenarului Marii Uniri, în concurs înscriindu-se şi colegi din învăţământ din Cernăuţi – Ucraina, precum şi din Republica Moldova.

Peste 700 de oameni ai şcolii s-au înscris la probele sportive propuse de organizatori, 15 în acest... citeste mai mult