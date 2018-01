"Par sa aiba ca tinta doar masinile Dacia Logan. Au cautat bani. Nu au luat acte sau casetofoane, au cautat bani. Au fortat incuietorile cu ceva solid si au deschis portierele. Politistii au venit, au facut poze, am dat declaratii si cam atat. Numai in cartier la noi stiu de trei, iar in total prin oras sunt sapte", a declarat unul dintre pagubiti.

Politistii au inceput cercetarile si spera sa puna mana cat mai repede pe spargatorii de masini, scrie opiniatimisoarei.ro. Oamenii legii cer si sprijin populatiei. Daca observa persoane suspecte prin parcari, sa sune la numarul de urgenta 112.

