După tragerea la sorţi pentru preliminariile EURO 2020, spaniolii de la AS au realizat o radiografie a echipelor din Grupa F, în care a fost repartizată "Furia Roja". Jurnaliştii iberici notează, cu privire la naţionala României, faptul că a terminat anul 2018 fără înfrângere.

Ce scriu jurnaliştii de la AS despre naţionala României? "Selecţionerul Cosmin Contra cunoaşte foarte bine fotbalul spaniol. Aflat de peste un an la conducerea echipei naţionale, a reuşit să imprime un caracter de învingător jucătorilor care mereu încearcă să-şi depăşească condiţia. România nu a pierdut niciun meci în acest an, dar chiar şi aşa avea ca obiectiv promovarea în Liga B din Liga... citeste mai mult