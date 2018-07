Spania: Somajul la cel mai scazut nivel din 2008 Spania inregistreaza cea mai scazuta rata a somajului, la 9 ani dupa criza economica ce a lovit puternic intreaga lume in anul 2008 dupa prabusirea companiei Lehman Brothers.

Este cel de-al treilea trimestru de scadere a somajului inregistrat de Spania dupa ce in anul 2008, incepand cu primul semestru al anului a inceput sa urce de la 9,6% cu cate 1% la fiecare trei luni si ajungand la apogeul din anul 2013 (apogeul crizei) de aproape 27%

In prezent, rata somajului este de 16,38%, ceea ce inseamna o estimare de aproximativ 3.470.000 de someri intr-o tara a carei populatie este estimata la aproximativ 47 de...