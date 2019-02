Spania: Mariano Rajoy a depus juramantul in functia de prim-ministru Liderul conservator Mariano Rajoy a depus, luni, juramantul in functia de prim-ministru al Spaniei in fata Regelui Felipe al VI-lea, dupa peste 10 luni de blocaj politic cauzat de...

9am, 31 Octombrie 2016