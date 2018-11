Un punct de aur. Aşa a notat presa din Italia remiza de pe Giuseppe Meazza între Interul lui Spalletti şi Barcelona lui Valverde. Tehnicianul nerazzurrilor a declarat la finalul partidei că este mulţumit de rezultat, având în vedere echipa în faţa căreia au jucat.

"Am avut caracter, am stat bine din punct de vedere mental şi am fost implicaţi. Este un rezultat echitabil pentru că am marcat în urma unei reacţii emoţionale, iar nu raţionale. Golul este pe merit pentru că am jucat puternic. Icardi, după ce a înscris, a luat mingea şi a dus-o până la centrul terenului. Acest lucru spune mult despre modul nostru de a gândi.

