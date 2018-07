La doar douã luni dupã ce a scãpat anticipat din închisoare, profitând de «marea liberare» din noiembrie anul trecut, un vasluian a ajuns iar dupã gratii, dupã ce a spart mai multe covrigãrii si chioscuri din oras.

La doar douã luni de la eliberarea sa inainte de termen din Penitenciar, unde ispãsise o pedeapsã de patru ani de inchisoare pentru furt, Alexandru Daniel Buciumas, in varstã de 29 de ani, a fost din nou retinut de politistii vasluieni, fiind principalul suspect al unor furturi din societãti comerciale. În scurtul rãstimp in care s-a aflat in libertate, individul a racolat doi minori, cu care s-a apucat de spart covrigãriile din oras, una dintre ele chiar de douã ori... citeste mai mult