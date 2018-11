Devis Mangia a fost foarte relaxat la finalul victoriei, scor 3-0, a lui U Craiova pe terenul lui Politehnica Iaşi, dar a recunoscut că s-a speriat în momentul accidentării lui Valentin Mihăilă.

"A fost un meci bun. Cred că am fost şocaţi de ceea ce s-a întâmpat în teren. Nu am informaţii despre accidentarea lui Mihăilă. Spaima a fost mare, pentru că e un copil. Sper că va fi totul ok.

Craiova arat ca o echipă, dar am făcut multe puncte în acest meci. Acum sunt sigur că echipa e mai bună decât în momentul în care am început campionatul. Noi am fost calmi în acest meci, am...