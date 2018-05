Dupa ce s-a reunit zilele trecute la Bucuresti cu lotul de junioare, spadasina de la CS Satu Mare, Amalia Tataran va intra vineri in concurs, la Campionatul European under 23. Astfel, vineri, la Bratislava, in capitala Slovaciei va avea loc proba...

Informatia zilei SM, 24 Mai 2012