SpaceX: Visul unui om pe care planeta l-a numit nebun

Lansată în anul 2002, SpaceX a fost pornită de la zero de un tânăr pe nume Elon Musk, care tocmai ce reuşise prima mare afacere a carierei, vânzarea PayPal. Cu banii obţinuţi, el a fost decis încă de la început să îşi pună visul în practică. Fast forward aproape 16 ani mai târziu şi Musk mai are de aşteptat doar câteva ore până ce prima sa misiune către Marte va decola.

Misiunea coincide şi cu primul test al rachetei Falcon Heavy, un propulosr modular format din trei Falcon 9 obişnuite, care are ca obiectiv schimbarea permanentă a modului în care omul priveşte călătoria în spaţiu, mai... citeste mai mult

