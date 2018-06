Lucian Şova

Numărul pasagerilor companiei TAROM a crescut cu 22% în primul trimestru, rata de încărcare a avioanelor a urcat cu peste 11% şi este primul an în care există o perspectivă reală de a reveni pe profit, după 10 ani de pierderi, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Lucian Şova, în plenul Camerei Deputaţilor.

