”Nu mi s-a cerut oficial demisia. Demisia poate fi o soluţie, dar oficial nu mi-a cerut-o nimeni. De asemenea, nu mi s-a reproşat activitatea de la minister. Eu îmi continui programul normal. Azi am fost la întâlnirile stabilite, particip la Guvern împreună cu doamna prim-ministru la întâlnirea cu importanţi lideri ai PE în perspectiva preluării de către România a preşedinţiei Consiliului UE. Deocamdată, eu îmi fac treaba aici. Cred că am căzut la mijloc. Ştiu însă că am deranjat cuiburi de viespi pe care nu le-a deranjat... citeste mai mult