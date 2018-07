Southgate: “am dat totul pe teren”

Selecţionerul Angliei, Gareth Southgate, a avut doar cuvinte de laudă la adresa elevilor săi, în ciuda eşecului suferit în faţa Croaţiei (1-2 după prelungiri), la Moscova, în semifinalele CM din Rusia.

„Nimeni nu se aştepta să ajungem în semifinale, însă după ce am reuşit acest lucru, am crezut că putem atinge finala. Cred că am fost foarte buni în prima repriză, în care puteam marca şi alte goluri. Nu pot să le cer mai mult jucătorilor mei. În meciurile cu eliminare directă, se joacă totul sau nimic. Iar când ai ocazii bune împotriva unor echipe... citeste mai mult

azi, 17:00 in Sport, Vizualizari: 30 , Sursa: Azi in