“Sounds Like Summer”

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret (DJST) Maramureş organizează astăzi, 1 iunie, în curtea Centrului de Tineret din Baia Mare, activităţi de 1 iunie incluse în cadrul proiectului „Sound like summer”. Parteneri ai manifestărilor sunt asociaţiile: DEIS, YMCA Baia Mare şi YMCA România.

În acest sens, tinerii voluntari din echipa de proiect au ecologizat o zona neutilizată din curtea Centrului de Tineret şi au amenajat-o pentru a putea oferi un concert în aer liber cu ocazia primei zile de vară. De la ora 17, pe scenă, vor urca tineri băimăreni talentaţi care şi-au exprimat dorinţa de a participa, dar şi trupe locale cunoscute, precum: Ska-nk, No Snap, Before I die....