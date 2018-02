Şi in acest sfarşit de an, Primăria oraşului Cehu Silvaniei va organiza pentru locuitorii urbei un foc de artificii. Andrei Varga, primarul oraşului, a spus că in noaptea dintre ani, la ora 24,00, in centrul oraşului, locuitorii vor putea admira timp...

Salajeanul, 29 Decembrie 2010