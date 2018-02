O cititoare "Psychologies" spune povestea ei de viață.

"Este dureros să afli că soțul tău este infidel. Dar când îți și spune cât de minunată este amanta în pat și cum fac ei sex peste tot, este o imagine pe care ți-o întipărește în minte și care te va chinui mult timp…

Eram de doi ani cu Daniel când am aflat că este infidel. Ne-am despărțit, am suferit enorm, m-am consumat, am crezut că am pierdut universul, nu un om. Îl iubeam și eram rănită.

Avea o aventură cu o amică a lui pe care o cunoșteam. După o lună de zile de la despărțire, Daniel s-a întors. Nu mă reechilibrasem, nu depășisem suferința, încă îl iubeam… Am discutat, am plâns împreună, am mers la terapie de cuplu... citeste mai mult