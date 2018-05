Directoarea Liceului de Artă din Focșani, Diana Rozalia Tăicuţu, este protagonista unor imagini revoltătoare. Aceasta a fost surprinsă în ipostaze intime alături de un elev de-al său, în vârstă de 19 ani.

După ce imaginile au fost făcute publice, directoarea liceului și-a dat demisia din funcție.

Soțul acesteia, cadru didactic la același liceu, cu care e în proces de divorț, s-a declarat șocat de comportamentul acesteia, dar spune că nu el este cel care a oferit imaginile compromițătoare presei.

“Au fost neînţelegeri, dar le-am acceptat pe toate, am trecut peste toate. Soţia mi-a spus că nu s-a întâmplat nimic, că nu e nicio problemă. Eu am avut încredere în ea. Eu am rămas... citeste mai mult