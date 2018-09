Petre Roman susține că, la protestul din 10 august, jandarmii au dat dovadă de profesionalism în gestionarea situției.



Fostul premier al României, cel care a reînființat Jandarmeria Română susține că a văzut o "intervenție profesionistă" în Piața Victoriei, la protestul din 10 august.



"Consider că intervenția Jandarmeriei a fost foarte profesionistă, asta nu înseamnă că poate a fost excesivă. Nu știu. Ce am văzut, însă, este, și mă bucur pentru asta pentru că eu am reînființat Jandarmeria în România,...

