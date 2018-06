Şi anume să coasă în direct la tv.



Andreea Bălan a acceptat provocarea și le-a oferit tuturor un moment pe care nu credeau că o să-l vadă prea curând.

“Ştiu să pun accesoriile pe ţinute, dar acum, în ultimii doi, trei ani nu am mai avut timp. Apăream sclipicioasă pe scenă şi acum moda asta s-a dus. Eu lucrez cu o stilistă nouă şi mi-am schimbat total stilul. Aveam mai mult timp liber, acum nu mai am. Am bodyuri pline de pietricele cusute de mine. Pe maşina de cusut am dat 1500 de lei. Mă relaxa să lipesc pietre… sute, mii de pietre,... citeste mai mult

