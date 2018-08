Andreea Bălan căsătorită cu actorul botoşănean George Burcea a decis să arate ce poartă de fapt în geantă.



"Să vedem ce am în geantă. Vi se pare că e cam burdușită geanta mea? E cam umflățică așa? Cam grasă? dar mie nu mi se pare. Mi s-a tot spus ce am eu în geanta aia, ce ascund acolo. Ascund ce îi trebuie unei femei. Acest ghiozdan este favoritul meu…



A venit stilista mea anul trecut acasă la mine. A văzut gențile mele de cucoană, nu a contat că unele erau de brand sau nu, și a zis să le arunc, că n-o interesează cât am dat pe ele, să le arunc că arăt ca o cucoană cu ele. deci trebuie să îți cumperi... citeste mai mult

