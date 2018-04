Sot si sotie, gasiti morti in locuinta lor din Cernavoda

Dominika Paleta sa va marita cu frumuselul William Levy in curand! Desigur, asta se va intampla doar pe micul ecran, respectiv in telenovela “Triunfo del amor”. Cum Maite Perroni va fi partenera lui Levy in telenovela, ne putem imagina ca personajul...

AcasaTV, 22 Octombrie 2010