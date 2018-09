La data de 26 septembrie, ora 00:40, un barbat, in varsta de 34 de ani, din Braila, in timp ce conducea un autoturism, pe Calea Calarasilor, din municipiu, a acrosat refugiul destinat statiei de tramvai.

Soferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand ca avea in aerul expirat o imbibatie alcoolica de 0,53 mg/l, acesta fiind condus la spital pentru recoltarea unor probe biologice de sange, in vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

In cauza a fost intocmit dosar penal si se continua cercetarile sub aspectul savarsirii... citeste mai mult