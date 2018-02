George Soros a anunțat că va susține o campanie pentru ca Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană. Magnatul a precizat că ieșirea Marii Britanii reprezintă "o greșeală tragică".

Campania Best for Britain a fost finanțată cu 400.000 de lire sterline de la fundația Open Society a lui Soros. Omul de afaceri a răspuns la aceste acuzații printr-un articol de opinie în Mail on Sunday, ediția de duminică a Daily Mail, în care face referire la trecutul său de imigrant și la felul în care organizația sa promovează democrația,... citeste mai mult

