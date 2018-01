• acesta îşi va începe activitatea luni, 8 ianuarie • conducerea clubului încearcă să găsească rapid şi un antrenor secund



De luni, 8 ianuarie, HC Dunărea are un director sportiv, iar cel ales de conducerea clubului brăilean pentru această importantă funcţie în club este profesorul Sorinel Meca. Ca antrenor la LPS Brăila, Meca nu mai are nevoie de nicio recomandare în materie de handbal şi de performanţă. Noul director sportiv al HC Dunărea are în spate un bagaj mare de rezultate în handbalul juvenil, a obţinut medalia de argint cu echipa de juniori II şi... citeste mai mult