Sorina Pintea: Provocarea este construirea a patru centre mari de arși

Proiectul construirii a patru centre mari de arși, început în 2012, se află abia în faza licitaţiei serviciilor de studii de fezabilitate, declară ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

„La nivel naţional, în acest moment, există 6 paturi de mari arşi care îndeplinesc toate condiţiile. Bineînţeles că este nevoie, inclusiv în Spitalul Regional de Urgenţă Cluj am cuprins 12 paturi de mari arşi. Este centrul la Iaşi care este finalizat de 2 ani şi am început în acest an să îl şi dotăm, este Timişoara care are 2 paturi de mari... citeste mai mult

