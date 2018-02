Ministrul sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat miercuri că a fost chemată marţi "imperativ" să participe la o reuniune a miniştrilor din ţările Europei de Sud-Est privind vaccinarea.

"Avem nevoie urgentă de această lege pentru a putea face lucrurile aşa cum trebuie. Ieri am fost chemată imperativ la o reuniune a miniştrilor din ţările din sud-estul Europei privind vaccinarea. Nu am înţeles de ce. Primisem invitaţia pe minister în primele două zile de mandat. Am declinat, am rugat un secretar...