Sorina Pintea, reacție la scandalul din această dimineață, în ceea ce privește dezinfectanții necorespunzători pentru spitale. „Noi am continuat aceste controale, am făcut plângere și am scos de pe piață aceste produse. Există o anchetă în curs, în...

Antena 3, 19 Martie 2019