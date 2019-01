Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat, în emisiunea „100 de minute”, că nu există o epidemie de gripă în România.

„Avem patru decese cauzate de virusul gripal. Nu putem vorbi despre o epidemie, dar anul acesta vaccinarea antigripală a început în 15 decembrie. Am suplimentat numărul de doze. Aș încuraja populația din grupele cu risc să meargă la medicul de familie și să se vaccineze.

Anul trecut, am demarat o campanie de vaccinare și am pornit de la o statistică alarmantă. În acest moment, nu avem niciun deces. Deci a prins foarte bine”, a spus Soria... citeste mai mult