Noul ministru al Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat marti, intr-o conferinta de presa, ca obiectivele principale ale mandatului sau sunt legate, in acest moment, de realizarea spitalelor regionale si rezolvarea problemei rezidentilor.

"Obiectivul principal, in acest moment, pentru mine, este legat de spitalele regionale. Oamenii au nevoie de aceste spitale. Suntem la o limita si trebuie sa le facem. Cunosc foarte bine Clujul, pentru ca este mai aproape de Baia Mare, si este neaparat necesar si in Iasi si in Craiova. As vrea sa ajung in fiecare spital judetean din tara aceasta, pentru ca oamenii se plang de prea multe ori si, din pacate, de cele mai multe ori... citeste mai mult