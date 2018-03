Sorina Pintea: 1.000 de doze de imunoglobulina ajung miercuri in tara Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine ca 1.000 de doze de imunoglobulina vor sosi in cursul zilei de miercuri in tara.

