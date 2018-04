Sorin Ovidiu Vintu si Liviu Luca, condamnati la 10 ani inchisoare

Sorin Ovidiu Vintu a plecat de la Tribunalul Bucuresti, marti, dupa ce i-a expirat ordonanta de retinere, iar Liviu Luca, desi este liber sa plece, a ramas in continuare la instanta, unde se judeca propunerea de arestare preventiva in dosarul in care...

9am, 8 Noiembrie 2011