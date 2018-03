Omul de afaceri susține că nu are nicio vină pentru prăbușirea Fondului Național de Investiții, dar că a fost scos țap ispășitor.

"Nici măcar o clipă. Dosarul FNI deschis de 3 ori, acuzat Vîntu, de trei ori scos de parchete de sub urmărire penală, s-a constatat că nu am nicio implicare. 1997 după căderea burselor, am decis să vând compania care administra FNI. Cumpărătorul a fost statul român prin CEC, Banca Agricolă. Garantul FNI a fost CEC. FNI a fost o operațiune a statului român. Eu am înființat un fond se investiții, când a picat bursa și nu mai putea scoate profit, l-am vândut. Cu 3 ani înainte de prăbușirea...