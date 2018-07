Sorin Mihăilescu, cel mai cunoscut suporter constănţean, a anunţat pe Facebook că va intra din nou în greva foamei, la cinci ani distanţă de când a recurs la un gest similar, pentru FC Farul. Acum o face pentru SSC Farul. Acum 5 ani, am intrat in greva foamei ca să salvez vechiul Farul. Când nu mai puteam să mă mișc și eram intr-o stare ff rea au venit cei de la Ambulanță sa ma ducă la salvare. Am refuzat. Fata mea care era foarte îngrijorată stătea langa mine... a început să plângă... şi pentru copil, soția mea a trecut peste decizia mea. I-a sunat pe Adrian Tincu și Cristian Dimcică care m-au luat cu forţa (eram ff rău si nu mă mai... citeste mai mult