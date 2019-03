Sorin Cârţu (63 de ani) a fost prezentat de Universitatea Craiova în noua postură, cea de preşedinte al clubului, el precizând într-o conferinţă de presă care sunt obiectivele şi prerogativele sale în această funcţie.

„Sunt într-o postură nouă în fotbal, una organizatorică. Am o experienţă de aproape 45 de ani în fotbal şi din ceea ce am învăţat pot să transmit şi în această poziţie, de preşedinte de club. Clubul a plecat de la zero în 2013 şi ca echipă şi ca organizare, iar rezultatele obţinute în acest timp îi conferă o poziţie de frunte, pe care încercăm să o consolidăm. Nu ne ascundem,... citeste mai mult

