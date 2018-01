Fostul președinte al ANAF, Sorin Blejnar, a fost pus sub acuzare pe 19 decembrie pentru luare de mită de către procurorii DNA într-un nou dosar, potrivit Romania Libera. Blejnar a ajuns deja la al patrulea dosar penal, acesta din urmă fiind instrumentat de procurorul care cercetează și dispariția lui Codruț Marta. Alături de Blejnar, au fost puși sub acuza­re pentru fapte de corupție, primind măsura controlului judiciar, şi fostul șef al Gărzii Financiare – Sorin Florea, și fostul șef al Vămilor, Viorel Comăniță. Alături de aceștia a fost pusă sub acuzare și Andreea Blejnar,... citeste mai mult

