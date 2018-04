Sorgul, o planta putin cunoscuta, dar care face minuni!

Sorgul, a cincea cea mai cultivata cereala din intreaga lume, dupa grau, orez, porumb si orz, este destul de putin cunoscut la noi, fiind folosit preponderent in preparate traditionale din Africa, Europa de Sud dar si in America Centrala si Asia.



Rezistent la seceta, sorgul este mult mai nutritiv decat porumbul, continand o cantitate surprinzatoare de 22 de grame de proteine la o cana (192 grame) de cereale intregi, gatite. Doza zilnica recomandata de proteine pentru femei este de 46 grame, iar pentru barbati, de 56 grame. In medie, sorgul contine 43% din necesarul zilnic de proteine.

