Turneul Premier Mandatory de la Miami a început azi noapte şi a fost precedat de o serie de evenimente destinate sponsorilor.

„Citi Taste of Tennis”, unde bucătari renumiţi gătesc pentru jucători, a fost unul dintre aceste evenimente. Dintre jucătoarele noastre, anul acesta au participat Sorana Cîrstea, Irina Begu şi Raluca Olaru, prima dintre ele atrăgând tate privirile, scrie adevarul.ro. Sorana Cîrstea a urcat în această săptămînă pe locul 33 WTA şi a prins lista capilor de serie la Miami, drept pentru care va juca direct în turul secund. Ea nu are însă un an strălucit, pănă acum rezultatele notabile lăsându-se aşteptate. citeste mai mult

