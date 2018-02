Sorana Cirstea, locul 79 in clasamentul WTA, a obtinut calificarea in optimile de finala ale turneului de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 de dolari. Sorana Cirstea a invins-o in primul tur pe Kristina Kucova (Slovacia, 81 WTA),...

7 EST, 1 Ianuarie 2017