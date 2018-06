Sorana se află pe o pantă descendentă din punct de vedere al rezultatelor, lucru care o va afecta şi în clasamentul WTA. ea s-a arătat deranjată de criticile care i-au fost aduse şi a avut o reacţie nervoasă, într-o declaraţie pentru fanatik.ro.

"Fiecare e liber sa-si exprime opinia. Eu stiu foarte bine de ce am nevoie dupa atati ani petrecuti in circuit. In ziua de azi, in Romania, toti sunt experti in tenis. Nu ma afecteaza criticile. Am devenit indiferenta fata de tot. Eu sunt in bula mea, alaturi de echipa mea, stiu ce am de facut si asta e tot ce conteaza",... citeste mai mult

