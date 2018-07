Sorana Cirstea s-a alaturat cauzei Salvaţi Copiii de combatere a mortalitatii infantile, donand premiul castigat la competitia Fed Cup in vederea dotarii Maternitatii din Targoviste cu un incubator performant, in valoare de 75.000 de lei.

Incubatoarele pentru copiii nascuti prematur din dotarea maternitatii din Targoviste erau deja uzate de aproape un deceniu, in conditiile in care unitatea medicala deserveste mai multe judete in ceea ce priveste cazurile severe de prematuritate. Teoretic, Maternitatea din Targoviste a fost... citeste mai mult