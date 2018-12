Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea (28 ani) şi-a anunţat, luni, retragerea din echipa de Fed Cup a României, prin intermediul unei postări pe Facebook.

''După 12 ani de jucat pentru România, a venit momentul să îmi anunţ oficial retragerea din echipa naţională de Fed Cup. La 16 ani şi 14 zile am jucat primul meci, fiind şi astăzi cea mai tânără debutantă din istoria ţării noastre!'', a afirmat Cîrstea, aflată în prezent pe locul 85 în clasamentul mondial feminin.

Sorana Cîrstea a mai spus că şi-a făcut datoria şi acum e momentul să predea ştafeta noii generaţii: ''Am reprezentat cu mândrie şi onoare tricolorul de fiecare dată când am avut ocazia. Simt că mi-am făcut datoria şi... citeste mai mult

