Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea, a anunțat luni dimineață, pe contul personal de Facebook, că se va retrage din echipa națională de Fed Cup.

”Dupa 12 ani de jucat pentru Romania,a venit momentul sa imi anunt oficial retragerea din echipa nationala de Fed Cup.

La 16 ani si 14 zile am jucat primul meci,fiind si astazi cea mai tanara debutanta din istoria tarii noastre!

Am reprezentat cu mandrie si onoare tricolorul de fiecare data cand am avut ocazia!

Simt ca mi-am facut datoria si acum este momentul sa predau stafeta noii generatii!

As vrea sa multumesc cu aceasta ocazie colegelor de... citeste mai mult